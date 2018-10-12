Лондон, 12 октября, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова падают — цена Brent «пробила» отметку в $80 за баррель и продолжает снижение, 12 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent упала на 56 центов до $79,70 за баррель — снижение цены составило 3,4%. Нефть WTI потеряла не так много — марка снизилась в цене на 2 цента до $70,95 за баррель.

На нефтяные цены оказывают влияние прогнозы МВФ и МЭА, предрекающие снижение спроса на энергоносители в 2019 году из-за общего спада экономики.

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