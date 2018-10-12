Пекин, 12 октября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В Китае должен состояться первый полет стратегического малозаметного бомбардировщика Hong-20, сообщает 12 октября портал Global Times.

U.S. Air Force Американский бомбардировщик b-2 spirit

По утверждению портала, к такому заключению его сотрудники пришли с учетом сообщения Центрального телевидения Китая, которое летом 2018 года показало наземные испытания бомбардировщика Hong-20, а также отрывочных сообщений о предстоящих летных испытаниях этой машины.

Подробных данных о китайском стратегическом бомбардировщике нового поколения не публикуется. Однако СМИ сообщают о том, что дозвуковой самолет выполнен по схеме «летающее крыло» и внешне похож на американский стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Техзадание китайских военных указывает, что самолет должен быть малозаметным для радаров, нести 10 тонн бомб и крылатых ракет CJ-10K, преодолевая восемь тыс. км. без дозаправки.

В СМИ США уже публикуются заявления, что Китай разрабатывает новый бомбардировщик для того, чтобы иметь возможность наносить удары по американским военно-морским базам.

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