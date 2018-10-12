Архангельск, 12 октября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. В шестой раз в Архангельске пройдёт международный форум «Арктические проекты — сегодня и завтра». Представители различных отраслей соберутся 18−19 октября в научной библиотеке имени Е. И. Овсянкина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Sozvezdye-forum.ru Форум «Арктические проекты — сегодня и завтра»

В Архангельск приедут более трёхсот представителей ведущих российских и зарубежных компаний в области добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, машиностроения, судостроения, федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных учреждений.

О деталях предстоящего события журналисты смогли узнать на состоявшейся пресс-конференции.

Большое внимание участники уделят экономическому развитию северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике и судоходством по Северному морскому пути. Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников отметил, что регион намерен усилить работу в этом направлении.

«Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы показывать крупным компаниям наш региональный потенциал. По целому ряду направлений он выгодно отличается от потенциала других регионов. Например, наше судостроение способно выполнить любую задачу, в том числе связанную с развитием Арктической зоны РФ», — сказал Виктор Иконников.

Одна из ключевых сессий форума будет посвящена государственной деятельности в Арктике. Акцент будет сделан на потребностях государственных учреждений во взаимодействии с коммерческими предприятиями.

Национальный парк «Русская Арктика» расскажет о своих планах по созданию многоцелевых автономных комплексов. «Северное УГМС», которое планирует стать арктической базой для Росгидромета, поделится планами о развитии и модернизации инфраструктуры. Представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит считает, что подобные проекты станут фундаментом для развития сотрудничества.

«Любую коммерческую или промышленную деятельность в Арктике невозможно осуществлять саму по себе. Необходимо надёжное гидрографическое, медицинское, спасательное обеспечение. Кроме того, любой объект инфраструктуры — это очень дорого, и какой-то одной организации очень сложно финансировать его создание и обеспечение в полном объёме. Поэтому с нашей стороны очень важно содействовать сотрудничеству компаний», — пояснил Лев Левит.

Одним из итогов проведения форумов прошлых лет стало участие более ста предприятий-подрядчиков Архангельской области в реализации проектов «Ямал СПГ» и строительстве порта Сабетта. Поэтому организаторы форума подчеркнули, что ждут среди участников как можно больше представителей малого и среднего предпринимательства региона.

«Мы ведём взаимодействие со всеми участниками рынка, не только с нефтегазовыми операторами. Форум задуман прежде всего для архангельского бизнеса. Наши компании могут непосредственно контактировать с заказчиками, принимать участие в тендерах. Уверен, что мы подтвердим звание ключевого региона для освоения Арктики», — заявил директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов.