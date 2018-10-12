Ярославль, 12 октября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля пересмотрит действующее «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра Ярославля». Такой пункт значится в плане работы постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Проект документа пока не размещен, нет его и у депутатов. Какие именно пункты будут меняться, неизвестно. Предыдущее постановление было принято два года назад, накануне первого конкурса по отбору кандидата на пост мэра. Тогда победил поддержанный губернатором Дмитрием МироновымВладимир Слепцов.

Требования к соискателям были установлены довольно жесткие: высшее образование в области государственного и муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук и 7 летний опыт работы на госслужбе, муниципальной службе или в коммерческих организациях по указанным специальностям. Формально этим требованиям соответствует и вероятный будущий мэр Ярославля Владимир Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, никто из реальных возможных претендентов не собирается бороться с ним за пост мэра.