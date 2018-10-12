Киев, 12 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Донбасс будет возвращен политико-дипломатическим, а не силовым путем. Об этом 12 октября заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед украинскими призывниками в г.Мариуполь.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Донбасс нужно вернуть в Украину, а Украину нужно вернуть в Донбасс. Во время соцопроса по всей стране 11% высказались за военное наступление и возвращение Донбасса силой. 6% сторонников такого сценария тут, на востоке Украины. Это очень понятно почему, потому что фронт здесь, рядом, в 18 км. И вы знаете, что такое ночевать и дневать под прицелом, с риском попасть под артиллерийский обстрел или под удары систем залпового огня. А по ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там многомиллионные городские агломерации, в которых живут граждане Украины, наши соотечественники… Я как президент, как верховный главнокомандующий Украины разделяю мнение большинства граждан — более 60%, которые высказываются исключительно за политико-дипломатическое урегулирование. Освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем. Это и есть моя стратегия борьбы за мир и деоккупацию. За это меня жестко критикуют со всех сторон», — рассказал Порошенко.

Он также пообещал не подвергать Донбасс ковровым бомбардировкам.

По его словам, «президент России Владимир Путин хочет получить всю Украину».

«Это Кремль под якобы поводом защиты русскоязычных в Украине превратил в арену боевых действий территорию, где именно и проживает большинство русскоговорящих украинцев. Возвращаясь к опросу, есть 9%, которые считают, что вообще никого не надо возвращать. Мир в обмен на территории — это абсолютная иллюзия, это самообман, потому что не будет ни мира, ни территории. Путин сунулся к нам не за Крымом и не за Донбассом. Ему нужна вся Украина», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года фонд Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовали результаты исследования мнения украинцев на предмет способов возвращения отдельных регионов Донбасса.

По данным опроса, установление мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев, 50% респондентов готовы идти на компромиссы, но не «на все». Больше всего сторонников силового варианта среди жителей запада (24%) и центра (19%), значительно меньше на юге (8%) и востоке (11%). При этом на мир «любой ценой» согласны только 20% опрошенных. 50% украинцев уверены, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все».

Среди решений, которые следует принять для установления мира в Донбассе, опрошенные считают эффективными только два: международное давление на Россию с тем, чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт в Донбассе (32%) и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (31%). Только 13% украинцев верит, что предоставление Донбассу «особого статуса» поможет обеспечить мир.

Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.