Киев, 12 октября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Политический эксперт Василий Вакаров 12 октября в эфире телеканала NewsOne выразил уверенность в том, что Украина не пойдет на силовой вариант возвращения отдельных регионов Донбасса во время выборов в ДНР и ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нет, этот вариант невозможен, поскольку на территории Л/ДНР есть два корпуса или две армии численностью около 40 тыс. человек. Они вооружены легким вооружением. Тот же Курт Волкер говорил, что там есть танки и тяжелое оружие. И наши военные эксперты говорят, что у них есть тяжелые вооружения. Если мы говорим о силовом варианте, то украинские вооруженные силы должны иметь численность в восемь-десять раз больше. На линии противостояния мы должны сосредоточить армию численностью более 300 тыс. человек. Этого мы не делаем», — заметил Вакаров.

Напомним, выборы в Донецке и Луганске назначены на 11 ноября 2018 года. 12 октября представитель государственного департамента США Хизер Науэрт призвала Москву выполнять Минские соглашения, в частности, ввести всеобъемлющее прекращение огня и отменить незаконные выборы в Донецке и Луганске.

«Москва должна ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организовывает на подконтрольных России территориях восточной Украины», — говорится в заявлении госдепа.

Как сообщалось, 11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сформировал 39 боевых бригад и ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения. При этом на потенциально угрожающих направлениях созданы группировки сил, готовые к «отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления, из Приднестровья и севера».

Кроме того, Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил в Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства для сохранения жизни украинских воинов.