Екатеринбург, 12 октября, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В Свердловской области несколько заключённых исправительной колонии №26 отказались от приёма пищи. Сделали они это ещё 5 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь областного управления ФСИН России Александр Левченко.

Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

О ситуации стало известно из сообщения, которое общественница Людмила Винс оставила на своей странице в соцсети Facebook. По её словам, трое осуждённых простывшие, и при этом у них забрали тёплые вещи. Якобы они голодают с 4 октября и медицинской помощи не получают.

«Очень прошу членов ОНК сделать срочный выезд в данную колонию», — написала Людмила Винс.

Александр Левченко со своей стороны отмечает, что эти трое осуждённых пытались дестабилизировать в учреждении оперативную обстановку. Каждый из них имеет десятки дисциплинарных взысканий. Сейчас они помещены в камеры.

При этом, по словам Левченко, питание им предоставляют по имеющимся нормам. Также дважды в день заключённых осматривает медик, кроме того, с ними работают психологи. А представитель прокуратуры Талицы не выявил нарушений в режиме их содержания.