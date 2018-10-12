Брюссель, 12 октября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Военные Бельгии начали расследование инцидента с уничтоженным истребителем F-16 на военной базе Флоренн на юге страны, 12 октября передает агентство Reuters.

Master Sgt. Andy Dunaway Самолёт F-16

Согласно заявлению полковника Дидье Полиме, командование «рассмотрит нарушения» в работе механиков, чьи действия, предположительно, привели к уничтожению дорогостоящей военной техники.

По предварительной информации, истребитель F-16 на базе Флоренн был уничтожен огнем второго истребителя F-16. Огонь случайно открыл военный механик, обслуживавший самолет.

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