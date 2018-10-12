Мехико, 12 октября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Тропический шторм «Серхио» обрушился на мексиканский штат Южная Калифорния, 12 октября передает агентство Associated Press.

(сс) texaus1 Туча надвигается

Скорость ветра «Серхио» достигает 70 километров в час, шторм сопровождается обильными осадками. Из-за шторма в ряде районов штата закрыты школы, закрыт порт Сан-Карлос.

Шторм движется на северо-восток со скоростью 39 километров в час и достигнет территории США в субботу 13 октября.

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