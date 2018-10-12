Рим, 12 октября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз раскритиковал правительство Италии за его экономическую политику, сообщает La Stampa в пятницу, 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Жан Клод Юнкер

«Италия не держит своего слова», — заявил Юнкер.

Глава Еврокомиссии также призвал правительство страны «уважать европейские правила, чтобы не подвергать опасности европейскую солидарность».

Какое именно слово не держит правительство Италии, Юнкер не уточнил. Параметры бюджета Италии на 2019 год, который вызывает острую критику ЕС, не нарушают формальных норм Евросоюза, хотя и нарушают выданные Италии «дополнительные рекомендации».

Возможно, речь идет об обещаниях предыдущих правительств снижать уровень бюджетного дефицита, предполагают итальянские эксперты. Но неясно, почему Юнкер рассчитывает на выполнение одним правительством неформальных обещаний, данных другим правительством.

Ранее представители итальянской оппозиции, а также Еврокомиссии, МВФ, международных рейтинговых агентств и целого ряда других международных финансовых организаций раскритиковали проект бюджета Италии на 2019 год, который предусматривает повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии и в итальянской оппозиции недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП) и считают это решение безответственным популизмом. В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало ни у евробюрократов, ни у оппозиции (прежде — власти) никаких вопросов. В Италии предполагают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

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