Кемерово, 12 октября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В центре детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм», который создан при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК) на базе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ), состоялся торжественный приём в честь начала нового учебного года.

Служба по связям с общественностью СГК Кемеровский «УникУм» Фонда Андрея Мельниченко и СГК открывает учебный год

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, образовательный центр «УникУм» при КузГТУ работает второй год. Обучение здесь проводится по четырем направлениям: «Робототехника», «Науки о Земле», «Искусственный интеллект», «Интеллектуальная электромеханика». С детьми работают 36 преподавателей вуза. В первый учебный год занятия посещали около 100 кемеровских школьников, в 2018 году в Центр поступили почти 300 ребят из 44 школ областного центра.

На торжественный прием в главный корпус Кузбасского государственного технического университета были приглашены учащиеся вместе с родителями, преподаватели «УникУма», руководители вуза, Фонда Андрея Мельниченко, Сибирской генерирующей компании и администрации Кемеровской области.

На интерактивных площадках гости смогли увидеть, чем предстоит заниматься воспитанникам «УникУма»: школьники, которые прошли первый год обучения, представили созданные ими модели и проекты. Среди них — мобильные роботы, трехмерная визуализация и спектральный анализ поверхности Земли, приложения по искусственному интеллекту, программы для смартфонов, модернизированный ЗD-принтер и многое другое. На торжественном приеме с началом нового учебного года ребят поздравил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

«За первый год работы центр «УникУм» показал неплохие результаты, — отметил Александр Чередник. — Но это долгосрочная программа, основанная на серьезных систематических занятиях математикой, физикой. А самое главное — ученики центра могут попробовать себя в инженерном творчестве, будь то интеллектуальная электромеханика или робототехника. У каждого есть возможность проявить себя и во время занятий, и в наших олимпиадных или летних образовательных школах, и на российских и зарубежных конкурсах проектов».

Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова отметила, что торжественный прием в «УникУме» совпал с началом отсчета 1000 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

«Слова благодарности Фонду Андрея Мельниченко, Сибирской генерирующей компании за такую прекрасную инициативу. Это доброе, важное дело, — подчеркнула Елена Пахомова. — Центр «УникУм», действительно, уникальная возможность для каждого ученика за счет вложения своего интеллекта, таланта и, конечно, старания и труда добиться серьезных успехов».

Наградами Фонда Андрея Мельниченко на торжественном приеме были отмечены воспитанники Центра, которые показали отличные результаты в учебе и инженерном творчестве. В их числе — кемеровчанин Мигран Шароян и школьник из Ленинска-Кузнецкого Павел Хакимов. Созданная ими многофункциональная стабилизирующая платформа была отмечена на международном конкурсе научных проектов INTEL ISEF (США). Ребята сумели достойно представить свое изобретение жюри и завоевали престижное четвертое место в одной из самых массовых номинаций «Роботы и интеллектуальные машины».

Ученики центра «УникУм», их родители и преподаватели были также удостоены наград администрации Кемеровской области и КузГТУ.

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм» при Кузбасском государственном техническом университете — не единственная образовательная площадка, созданная в Кемерове при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. При Кемеровском государственном университете работает также центр научного творчества «Интеллектуал КемГУ», который дает возможность школьникам получить углубленные знания по химии, физике, математике, астрономии. Его учениками в 2018—2019 учебном году стали 320 ребят.