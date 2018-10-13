Москва, 13 октября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Огромные российские территории, находящиеся за пределами Урала, требуют освоения и заселения, в противном случае их «тихой сапой» заселят и освоят другие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор департамента «Общественные финансы» Финансового университета при правительстве Российской Федерации Виталий Шаров, комментируя предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу основать финансово-промышленный центр в Сибири и на Дальнем Востоке. Он отметил, что возможно построить новую столицу и «с нуля».

Цитата из х∕ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР «Да здравствует город Аэроград, который мы закладываем сегодня!»

«Кандидатов для формирования столицы Сибири, полагаю, несколько. Это — Томск, Новосибирск, Красноярск, Омск. Возможно, кстати, построить столицу и «с нуля», как это 300 лет назад сделали в Российской империи, а в ХХ веке — в Бразилии», — подчеркнул он.

По словам Шарова, в настоящий момент на европейской части России сосредоточено приблизительно 75 — 80% населения, и только в московском регионе сейчас живет уже каждый седьмой россиянин. Вследствие такого неравномерного распределения становится понятной идея и логика главы военного ведомства и одновременно председателя Российского географического общества.

«Помните, «Россия будет прирастать Сибирью». Это ещё Ломоносов понимал. Страна наша огромна как по промышленному потенциалу (он сравним с промышленным потенциалом США, нужно, конечно, исключить «надутый» ВВП у США с помощью финансовых инструментов), так и по ресурсам (по этому показателю наша страна одна из самых богатых в мире), — подчеркнул Шаров.

Он добавил, что единственным предложением со стороны государства сейчас может быть создание рабочих мест и условий в северном и дальневосточном регионах лучших, чем в «центре». В экономически развитых странах нет проблемы, где жить и работать, так как условия жизни в разных городах сравнимы, поэтому и население распределяется в них относительно равномерно.

«Хотя нужно отдать должное правительству, в крупных российских городах жизнь «подтягивается» к уровню обеих столиц, медленно, но процесс пошёл», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политтехнолога, в ближайшие несколько лет население России ждёт голосование за выбор новых столиц укрупнённых регионов.

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