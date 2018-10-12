Брянская область, 12 октября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. В селе Лутна Клетнянского района Брянской области после масштабного ремонта открылся культурно-досуговый центр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», ремонт прошел в рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины». В центре отремонтировали холл, зрительный зал, сцену, заменили окна, двери и привели в порядок фасад здания. На работы ушло 1,6 млн рублей.

Пресс-служба правительства Брянской области В селе Лутна открылся культурно-досуговый центр

Участие в открытии культурно-досугового центра приняли представители органов региональной власти, а также депутаты Госдумы РФ. Так, по словам зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, дом культуры в селе Лутна — показательный для проекта «Культура малой Родины», ведь цель проекта — создание возможностей для развития культуры даже в самых маленьких и отдаленных селах и деревнях.

«В 2017 году модернизировано более 1,8 тыс. домов культуры, в этом году — более 2 тыс. Но мы прекрасно понимаем, что в масштабах страны, когда более 40 тысяч домов культуры требуют и срочного ремонта, и оснащения материально-технической базы, нам предстоит сделать еще очень многое. Сегодня партпроект «Культура малой Родины» является одним из приоритетных для партии «Единая Россия», потому что тот объем работ по сохранению домов культуры, который мы проводим, абсолютно беспрецедентный», — рассказала Ольга Казакова.

Важно, что в реализацию проектов включены и сами жители, говорит Казакова. Они участвуют в процессе отбора объектов, проведения работ и контроля за их исполнением.

Отметим, что проект направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах, где живет менее 50 тыс. человек. В Брянской области в 2018 году работы ведутся в 29 учреждениях культуры, расположенных в 26 муниципальных образованиях. Всего на ремонт ДК в регионе в рамках проекта направлено около 36 млн рублей.

Пресс-служба правительства Брянской области Клуб здесь появился в 1951 году, и теперь снова может стать центром досуга для жителей села

Однако культурно-досуговый центр в Лутне нельзя назвать обычным. Он был создан в 1951 году и, несмотря на солидный износ здания, до сих пор остается центром культуры в селе. Как рассказала заведующая Лутенским культурно-досуговым центром Елена Зайцева, здание находилось в очень плохом состоянии.

«Когда я пришла 12 лет назад работать в клуб, здесь даже не было света, топили дровами. Теперь, когда наш Лутенский культурно-досуговый центр благоустроен в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», я уверена, что сюда потянутся люди», — рассказала Елена Зайцева.

Сейчас в центре открыт зрительный зал на 240 мест. Здесь работают девять клубов по интересам, в них занимаются 132 человека. Кроме того, здесь проводятся выставки, а особой гордостью является народный коллектив «Лутенка», который принимает участие во многих праздниках в Брянской области. Например, только в 2018 году сельские артисты стали участниками «Рождественских встреч», пасхальных встреч «Светлая седмица», «Троица», праздника поэзии в селе Овстуг «Родник поэзии твоей», «Деснянский хоровод», фестиваля «Яблочный спас». Также участники коллектива выступали в Санкт-Петербурге, Москве, соседних областях.

Пресс-служба правительства Брянской области Гордость села — народный коллектив «Лутенка»

По мнению заместителя губернатора Брянской области Владимира Оборотова, в обновленном здании всем — сотрудникам, молодежи и старшему поколению — будет комфортно работать и заниматься, развивать свой творческий потенциал и растить новые таланты региона.

«Хочу выразить вам большую признательность от всех жителей региона за огромную работу по созданию благоприятных условий для местных домов культуры, а по сути — повышению качества жизни населения. Заверяю, что совместная работа партии «Единая Россия», правительства Брянской области и органов местного самоуправления в этом направлении будет продолжена и в 2019 году», — подчеркнул он.

Отметим, что в 2019 года «Единая Россия» планирует не только сохранить это направление, но и дополнить перечень другими, не менее важными. Это будет создание модельных библиотек, работа передвижных центров, которые будут направлены в села, где нет домов культуры, и оснащение художественных и музыкальных школ.