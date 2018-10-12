Москва, 12 октября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности авиакомпании «Победа». Об этом сообщает 12 октября пресс-служба надзорного ведомства.

Airliners.net Самолёт авиакомпании «Победа»

В ходе проверки соблюдения авиакомпанией законодательства о перевозках воздушным транспортом было установлено, что 16 сентября 2018 года было задержано на срок более двух часов отправление пяти авиарейсов «Победы» в связи с технической неисправностью воздушных судов.

В этой связи прокуратура инициировала возбуждение дела об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Сообщается также, что в адрес руководства авиакомпании внесено представление с целью устранения выявленных нарушений.