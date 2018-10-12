Вашингтон, 12 октября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Жертвами урагана «Майкл», обрушившегося на территорию США, по последним данным, стали одиннадцать человек, передаёт 12 октября The Washington Post.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Как сообщается, погибшими являются жители штатов Флорида, Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия.

Телеканал CNN сообщает, что в результате удара стихии более 1,27 млн домов и предприятий остались без электроэнергии и отопления. Наиболее сложная ситуация сложилась во Флориде и Северной Каролине, где без света остаются около полумиллиона домов.

Напомним, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Майкл» 10 октября достиг Восточного побережья США. На территории нескольких штатов введён режим чрезвычайного положения.