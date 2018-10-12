Вашингтон, 12 октября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность назначения своей дочери Иванки Трамп на освобождающуюся должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН.

M.voanews.com Иванка Трамп на трибуне

«Так приятно, что все хотят, чтобы Иванка Трамп стала новым послом в ООН. Она была бы невероятна, но я уже слышу как меня обвиняют в непотизме! У нас есть замечательные люди, которые хотят работать», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее на неделе стало известно, что действующий постпред США при ООН Никки Хейли до конца года покинет пост. Трамп пообещал найти «фантастическую» замену Хейли. Чуть позднее президент подтвердил, что в качестве одного из кандидатов на эту должность рассматривается его бывшая советница Дина Пауэлл.

Предложенную главой Белого дома кандидатуру должен будет утвердить Сенат США.

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