Армянск, Крым, 12 октября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Завод «Крымский титан» может вернуться к рабочему процессу в конце следующей недели, если план по восстановлению работы и модернизации предприятия согласуют все контролирующие органы. Об этом 12 октября журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Viktor5212 Армянск. Завод «Крымский титан»

«У нас уже готов план дальнейших действий. Если на следующей неделе он будет согласован с Росприроднадзором и Роспотребнадзором, предприятие сможет возобновить рабочий процесс», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, план модернизации химзавода предусматривает строительство установки по нейтрализации стоков, поступающих в кислотонакопитель, который позволит снизить нагрузку на природную среду. Нейтрализация самого кислотонакопителя будет проводиться с применением природного известняка.

Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия.

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