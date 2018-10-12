Киев, 12 октября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе». Текст указа опубликован сегодня, 12 октября, на официальном сайте президента Украины.

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Согласно указу, кабинет министров Украины должен в пятимесячный срок принять решение о внесении в Верховную раду проектов законов о «внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат средней линии».

Иными словами, Киев в очередной раз попытается предъявить претензии на российские территории.

Примечательно, что текст решения СНБО частично засекречен.

Напомним, что украинские власти продолжают считать Крым и прилегающие к нему воды своей территорией, несмотря на то, что жители полуострова провели референдум о самоопределении и решили вернуться в состав России.