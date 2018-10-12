Мадрид, 12 октября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Количество погибших из-за наводнения на Майорке увеличилось до 12 человек: были обнаружены тела пропавшей немецкой пары, сообщило сегодня, 12 октября, издание El Mundo. Пожилые супруги, Мике и Петра Кирхер, направлялись на машине из Коста-де-лос-Пинос в муниципалитет Арта, когда их настиг поток воды.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

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Не исключено, что в ближайшее время будут обнаружены новые жертвы. Сегодня утром местный житель Мигель Анхель Мартинес рассказал El Mundo, что в ночь с 9 на 10 октября, когда произошла трагедия, он видел машину с двумя людьми, которые звали на помощь и жали на клаксон, в то время как поток увлекал их в сторону моря. Очевидец также сообщил, что он заметил еще как минимум 7−8 машин, которые несло в ту же сторону, но неизвестно, были ли в них люди.

Островной совет Майорки оценил ущерб, нанесенный наводнением, в 22,7 млн евро: эти деньги необходимы на ремонт автострад и мостов. Наиболее остро стоит вопрос ремонта мостов, из-за разрушения которых до сих пор заблокировано движение по четырем дорогам острова. На эти неотложные работы местные власти просят 2,7 млн евро.

Испанские СМИ откликнулись на трагедию репортажами с места событий, отчетами о поисках пропавших без вести, беседами с представителями Гражданской гвардии, пожарными и местными жителями, а также анализом эффективности спасательной операции и причин произошедшего. Вспоминали предыдущие наводнения, которые пережил любимый туристами остров, исследовали природные особенности потока, вышедшего из берегов после продолжительных дождей и задавались вопросом, не мог ли повлиять на число жертв человеческий фактор.

Подробный материал на тему возможной ответственности местных властей появился в издании El Pais. Журналисты вспомнили загрязнение речушек, из-за которого в них образуются заторы и скапливается лишняя вода, не лучшие урбанистские решения и то, что это уже не первый подобный случай. Привели и жалобы местных пожарных на плохую координацию действий спасателей. Прямых обвинений не прозвучало, но чисто природный характер бедствия был все же поставлен под сомнение.

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Издание ABC опубликовало фотографии жертв трагедии и рассказало то, что известно о каждом из погибших на данный момент. Кроме того, на интернет-странице издания доступен фоторепортаж о последствиях катастрофы. В целом ABC уделило больше внимания природным предпосылкам случившегося, нежели человеческому фактору. «Если бы природа хотела изготовить самый опасный коктейль, то это был бы поток в Сан Лоренсо» — так был озаглавлен один из материалов, вышедших по следам трагедии.

Много внимания событиям на Майорке уделила редакция El Mundo. Издание указало как на потенциально опасные особенности взбунтовавшейся речушки («идеальный поток для катастрофы»), так и на то, что все произошедшее не должно было застать врасплох власти острова. «Мы знали, что это зона риска. Такое уже происходило и вот произошло снова», — цитирует El Mundo местного жителя. СМИ продолжает следить за поисковыми работами на острове и передает последние известия с места событий.

Не осталась равнодушной к трагедии на Майорке и каталонская La Vanguardia. Издание не только сообщает последние известия о жертвах катастрофы и о поиске пропавших без вести, но и отдало должное усилиям волонтеров по борьбе с грязью и завалами.