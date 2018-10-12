Рига, 12 октября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Операторы передающих систем Латвии, Литвы и Эстонии Augstsprieguma tīkls (AST), Litgrid и Elering подали в Еврокомиссию заявку на получение финансирования первого этапа проектов синхронизации электросетей в размере 432 млн евро, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела общественных отношений АСТ Айя Икстена.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Слёзная просьба

В соответствии с запросом инвестиций для AST из этой суммы предусмотрено 77,72 млн евро, для Litgrid — 167,05 млн евро, для Elering — 187,79 млн евро. Агентство Еврокомиссии по введению проектов (INEA) рассмотрит все заявки и объявит решение в феврале-марте 2019 года.

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После утверждения финансирования договор о гранте будет закрыт, и начнется модернизация внутренней балтийской инфраструктуры.

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Как уже ранее сообщало ИА REGNUM , страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия —Россия — Эстония — Латвия — Литва). В сентябре этого года группа по реализации плана объединения балтийского энергетического рынка BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) одобрила технический сценарий синхронизации систем электропередачи. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд евро.