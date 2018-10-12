НАТО уходит от диалога с Россией, Киев готовится к атаке: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- НАТО уходит от диалога с Москвой;
- В Вильнюсе завершился суд по делу о событиях 13 января 1991 года;
- Эстонские турфирмы оказались под прицелом из-за Крыма;
- Киев готов защититься от «российской агрессии»;
- В Саратовской области со скандалом уволена министр.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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