Ярославль, 12 октября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. 12 октября 2018 года во дворе по улице Пушкина в Переславле-Залесском Ярославской области прошла встреча жителей с исполняющим обязанности главы Переславля Валерием Астраханцевым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Власти Переславля во дворе на Пушкина

Двор в результате неоконченных работ по благоустройству по программе «Решаем вместе» в буквальном смысле утонул в грязи. 11 октября руководитель ярославского исполкома ОНФ Игорь Ямщиков побывал во дворе и был шокирован увиденным. День спустя и. о. главы Переславля вышел во двор со своими заместителями и Анастасией Кудрявцевой, замдиректора МКУ «Центр развития», чтобы на месте оценить обстановку и рассказать о том, кто и когда продолжит работы.

Валерий Астраханцев заверил жителей, что все запланированные работы будут выполнены в этом году. После перерыва, связанного с недобросовестным подрядчиком, работы продолжатся в понедельник, 15 октября, силами нового подрядчика.

Одновременно реакция на материал ИА REGNUM появилась на сайте правительства области. Правда, сайт ничего не говоорит про «недобросовестного подрядчика» и о том, что мешает возобновить работы. Ведь ремонт сетей завершен уже давно.

Во время подготовки к зимнему периоду была выявлена серьезная проблема в сети. Мы не могли ее проигнорировать. Было принято решение о замене участка трубопровода. Иначе пришлось бы ремонтировать его уже после благоустройства территории. А это неправильно. Ремонт дворовой территории будет, безусловно, продолжен. Мы взяли этот вопрос на особый контроль», — передает слова Валерия Астраханцева сайт правительства Ярославской области.

Люди обратились к и. о. главы с просьбой разместить во дворе информационный щит с контактными данными ответственных за реализацию проекта и проведение работ. Такой щит, по заверениям представителей администрации, должен появиться во дворе уже сегодня вечером. Кроме того, Валерий Астраханцев попросил обращаться лично к нему без записи в случае, если опять начнутся задержки, и пообещал контролировать работы в ручном режиме.

Чуть позже на улицу Пушкина вновь приехал председатель исполкома ОНФ по Ярославской области Игорь Ямщиков. Он поинтересовался у переславцев, удовлетворены ли они итогами встречи с Валерием Астраханцевым и Анастасией Кудрявцевой.

«Да, мы немного успокоились, однако сегодня мы пока опять ничего, кроме обещаний, не услышали. Такие обещания, что работы начнутся в понедельник, мы слышали на протяжении всего лета и первого месяца осени. Надеемся, что теперь работы действительно начнутся, — сказал член инициативной группы проекта благоустройства Роман Николаев.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.