Маунтин-Вью, США, 12 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Вероятно, компания Google откажется от бренда Android. К такому выводу пришли журналисты портала 9to5Google после того, как на презентации смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL представители компании ни разу не произнесли это название. Издание написало об этом 11 октября.

Jochen Spieker На волоске

Как сообщают инсайдеры, за последние годы пользователи поисковой системы Google недостаточно часто искали слово Android, поэтому часть руководства компании решила, что бренд малоэффективен. Однако есть информация о том, что другая часть руководства выступает против отказа от него.

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Напомним, это уже не первый раз, когда слово Android уходит из официального маркетингового языка Google. Есть примеры нескольких переименований, которые произошли за последние годы: сервис Android Pay был переименован в Google Pay, Android Messages переименовали в просто Messages, а ОС Android Wear превратилась в Wear OS.