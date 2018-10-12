Правительство Италии не намерено помогать банкам
Рим, 12 октября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено заботиться о благосостоянии своих граждан, а не о банках, заявил в пятницу, 12 октября, министр по связям с парламентом Риккардо Фраккаро, сообщает La Gazzetta del Mezzogiorno.
Предшественники правительства Джузеппе Конте и так «были слишком внимательными» к банковской системе, полагает министр.
Заявления Фраккаро были сделаны в ответ на вопрос о возможном увеличении фондов по защите банков в случае вероятного снижения рейтингов Италии международными агентствами.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия, Центробанк ЕС, МВФ и международные рейтинговые агентства выразили недовольство планами правительства Италии увеличить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ради выполнения предвыборных обещаний. Евробюрократы и финансисты ссылаются на высокий госдолг Италии.
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