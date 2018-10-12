Вулвергемптон, Великобритания, 12 октября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером сентября в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Carla Cortés Нуну Эшпириту Санту

Под руководством португальского специалиста «Вулверхэмптон» провёл четыре матча в сентябре, в которых одержал три победы — над «Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Саутгемптоном», а также сыграл вничью в гостевом матче с «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что за месяц команда пропустила всего один гол в Премьер-лиге.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает седьмое место в турнирной таблице после восьми туров. В активе команды 15 очков. В прошлом сезоне команда вышла в Премьер-лигу, финишировав на первом месте в Чемпионшипе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе лучшим тренером был признан наставник «Уотфорда» Хави Грасия.

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