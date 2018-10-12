Грозный, 12 октября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за присвоение ему звания «Почетного гражданина города Грозного» и вручение медали «200 лет городу Грозному». Соответствующую публикацию спортсмен разместил 11 октября в соцсети Instagram.

(сс) BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

https://www.instagram.com/p/Bo0P6kShNnX/

Награды были вручены Нурмагомедову во время торжественного ужина в честь его победы над Конором Макгрегором. Руководитель Чечни позже разместил публикацию в соцсети «ВКонтакте», в которой он написал, что спортсмен является «одним из великих бойцов смешанных единоборств современности».

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов на 10 дней отстранены от участия в боях Абсолютного бойцовского чемпионата UFC из-за массовой драки, возникшей после их боя. Решение приняла Атлетическая комиссия штата США Невада.