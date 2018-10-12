Москва, 12 октября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая состоялась в Сочи в сентябре 2018 года, позволила достичь значимых результатов по рядку проблемных и спорных вопросов. А на сегодняшних переговорах в Могилёве эти решения лидеры двух стран закрепили. Об этом 12 октября журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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Что договорились «развязать до конца года» Лукашенко и Путин?

По словам официального представителя Кремля, речь идёт о поставках нефтепродуктов и «перетаможке».

"Сейчас (на встрече Могилёве — прим. ИА REGNUM ) закрепление результата и проговор дальнейших перспектив развития», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию. В городе Могилёве российский лидер примет участия в форуме регионов России и Белоруссии. Встреча глав двух государств состоялась перед началом форума. В ходе переговоров лидеры России и Белоруссии обменялись мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.

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