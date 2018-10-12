Астана, 12 октября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. За последние пять лет производство сельскохозяйственной продукции в Казахстане выросло на 40%, продукции переработки — на 60%, сообщает 12 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства республики Армана Евниева.

Питер Брейгель Младший. Жатва. 1621

По его словам, по итогам девяти месяцев 2018 года объем продукции сельского хозяйства увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2018 году экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 30,4%, до $1,6 млрд. Экспорт продукции переработки увеличился на 12,2%. Евниев добавил, что сельское хозяйство Казахстана становится привлекательным для бизнеса — за последние пять лет в отрасль инвестировано $4,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Всемирный банк выразил готовность предоставить Казахстану кредит в размере $500 млн на поддержку государственной программы развития мясного животноводства.