Тула, 12 октября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Белоруссия и Тульская область являются надежными партнерами. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Алексей Дюмин в своем выступлении на пленарном заседании V Форума регионов Белоруссии и России «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» 12 октября. В форуме принял участие президент РФ Владимир Путин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Форум в Белоруссии

Алексей Дюмин отметил, что для Тульского региона форум — важная площадка для выстраивания конструктивного и взаимовыгодного диалога в разных сферах: сельского хозяйства, промышленности, образования, науки, культуры, спорта и др. Белоруссия и Тульская область сотрудничают уже не первый год. Активному развитию межрегионального диалога способствует созданная в 2012 году Совместная рабочая группа по координации основных направлений сотрудничества между Тульской областью и Белоруссией. Результат этой работы — заключение перспективных контрактов.

Алексей Дюмин сообщил, что в 2017 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Белоруссией составил около 167 млн долларов США, что на 84% больше, чем годом раньше. За девять месяцев этот показатель вырос на 12,8%, до 134 млн долларов США по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Для активного вовлечения белорусских предпринимателей в программы импортозамещения, сокращения их логистических и операционных затрат при поставках продукции на российский рынок предлагаю рассмотреть возможность предоставления им особых условий при размещении в таких локациях», — сказал губернатор.

Он отметил, что перед российским оборонно-промышленным комплексом поставлена амбициозная задача по освоению выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. К 2030 году доля гражданской редакции должна составлять не менее 50% от производства предприятий.

«Тульская область — оружейная столица России. В сфере ОПК у нас может быть продуктивная кооперация и с финансовой, и с производственной, и с интеллектуальной точки зрения», — отметил Алексей Дюмин.