Берлин, 12 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. 13 федеральных земель Германии направили в федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) материал о предполагаемых антиконституционных устремлениях правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет издание Spiegel 12 октября.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Кляуза

Почти все земли, за исключением трех, прислали отчеты в двузначное или даже трехзначное число страниц. Саксония отказалось это сделать.

Заместитель главы федерального ведомства Томас Хальденванг сообщил комитету бундестага по внутренним делам, что до конца 2018 года должно быть принято решение о том, будет ли АдГ объектом наблюдения секретной службы по подозрению в экстремизме.

«АдГ развивается в направлении правого экстремизма», — говорит министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль. По его словам, принимать меры нужно как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно различным исследованиям общественного мнения, в сентябре-октябре партия АдГ закрепилась на втором месте в рейтинге популярности в Германии. За нее готовы голосовать 17% жителей, а 27% отдают предпочтение блоку ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз»).