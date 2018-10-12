Москва, 12 октября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Кремле считают, что мнение руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о рисках для российской экономики от санкций США верно лишь отчасти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин-алармист

По словам официального представителя Кремля, он отчасти согласен с мнением Кудрина, но считает, что речь в данном контексте должна вестись не о внешней политике России, а в целом о международной обстановке.

Песков подчеркнул, что руководству страны ранее удавалось успешно справиться с внешним давлением на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что антироссийские санкции грозят серьезными рисками росту российской экономики и выполнению президентского майского указа.

Читайте также: Санкции несут риски экономике РФ — Кудрин