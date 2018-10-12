Калуга, 12 октября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Мнение министра культуры России Владимира Мединского, предложившего присвоить Международному аэропорту в Калуге имя маршала Победы Георгия Жукова, неоднозначно встречено калужанами, заявил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Калужской области, известный в регионе краевед Юрий Зельников.

Константин Эдуардович Циолковский

По мнению Зельникова, более правильным и логичным будет присвоить аэропорту имя основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который много лет жил и работал в Калуге.

«В стране и в мире Калугу уже давно и прочно связывают с именем великого ученого-космиста Константина Эдуардовича Циолковского, который много лет жил и работал в Калуге. Вот почему, на мой взгляд, этот вариант был бы совсем неплох. Хотя, с другой стороны, калужане действительно гордятся и другим не менее известным своим земляком — маршалом Георгием Жуковым, внесшим личный вклад в победу над гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В регионе также имеется аэропорт «Ермолино», который территориально ближе к Угодскому Заводу, откуда родом военачальник Жуков и почему бы этому аэропорту не присвоить имя маршала. И если руководствоваться географическим принципом, то логика здесь, наверное, есть. А вообще по данному поводу надо посоветоваться с калужанами и вынести такое решение на широкое публичное обсуждение», — заявил Юрий Зельников.

Напомним, на заседании круглого стола «Великие имена России», которое 4 октября прошло в Общественной палате РФ, министр культуры России Владимир Мединский предложил присвоить Международному аэропорту в Калуге имя маршала Победы Георгия Жукова, как уроженца калужской земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами выдающихся соотечественников. Общественный просветительский проект предполагает проведение общенационального конкурс по выбору имён. По замыслу организаторов, идея состоит не в том, чтобы заменить уже существующие названия: речь идёт лишь об их дополнении. После того как имена будут выбраны, в перспективе будет также обсуждаться тематическое дизайнерское оформление залов аэропортов.