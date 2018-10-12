Таллин, 12 октября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски, сообщает новостной портал rus.err.ee.

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Обыски в турфирмах были проведены в связи с подозрением в организации туристических услуг на оккупированную Россией территорию Крыма и Севастополя. В отношении нескольких из них полиция безопасности Эстонии (КаПО) завела уголовные дела, первичные подозрения предъявлены пяти лицам, которые были освобождены из-под стражи после дачи показаний.

Напомним, что в Европейском союзе приняты санкции, согласно которым запрещено оказание туристических услуг в Крыму, в связи с чем продажа путевки туда — это уголовное преступление. За сознательное нарушение этой санкции предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или даже тюремное заключение на срок до пяти лет.

Однако эстонские турфирмы продолжают активно продавать путевки, и их не заботит, что туристы рискуют столкнуться с очень большими проблемами. Как минимум в трех таллиннских турфирмах при соответствующем запросе нашлась масса вариантов, как провести отпуск на «аннексированной Россией территории» (п-ов Крым включен в состав РФ по итогам референдума).

Как отмечает новостной портал, предлагается выбрать номера попроще ‑ и посимпатичнее, проезд на поезде ‑ и самолетом: «но ни слова о запретах. Разве что путь предлагается один — через Россию».

Сообщается, что в случае, если путешественник попадает на территорию Крыма через Россию, по закону считается нарушением границы, и что в этом и кроется главная угроза, так как «легально попасть на территорию Крыма можно только через границу Украины».

«Случаи, когда в Крым ездят через Россию, то есть не проходя украинский пограничный контроль, Украина может расценивать как правонарушение», — говорит замдиректора КаПо Мартин Арпо.

А значит, в будущем у путешественника могут возникнуть проблемы: «Могут не дать визу, запретить въезд».

По словам директора бюро консульской помощи МИД Эстонии Пеэтера Пюви, в случае беды эстонским гражданам не придется рассчитывать и на консульскую помощь:

«Мы не можем обеспечить вам доступность консульской помощи. Если Вы потеряете документы или появятся проблемы с законом, Эстонии будет очень сложно вам помочь».

Адвокат бюро Sorainen Альберт Линнтамм отметил, что турфирмы могут просто не знать о существующем запрете, так как в эстонских законах он не прописан, а искать постановление Евросоюза в европейском праве им попросту не приходит в голову.

КаПо уже начала уголовное производство в отношении некоторых турфирм. Правда, его подробности ни в полиции безопасности, ни в прокуратуре пока обсуждать не готовы.