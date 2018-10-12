Санкт-Петербург, 12 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу установило, что нарушения, допущенные при проведении конкурса на организацию «Фестиваля света», не повлияли на результат торгов. Это значит, что итоги конкурса могут быть официально подведены Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, и ставший традиционным фестиваль состоится и в 2018 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу на Дворцовой площади в рамках Фестиваля света-2017

Напомним, на действия Комитета по развитию туризма при проведении конкурса на организацию мероприятия пожаловалось ЗАО «Волгобалт Медиа». После получения жалобы подписание контракта с победителем конкурса приостановили.

«По итогам заседания комиссия антимонопольного органа признала жалобу частично обоснованной», — проинформировали 12 октября в УФАС. Однако выявленные недостатки при проведении конкурса не повлияли на его итоговый результат, поскольку оспариваемый показатель не учитывался при оценке заявок трёх участников конкурса.

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС решила предписание не выдавать, а это значит, что процедура проведения конкурса может быть продолжена.

Согласно данным на сайте госзакупок, предметом конкурса являлось оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Фестиваль света в ноябре 2018 года» на сумму 39 млн 688 тыс. рублей. Победителем конкурса считается ООО «Грейт», предложившее провести мероприятие за 39 млн 652 тыс. рублей. Контракт с предприятием не был заключен из-за разбирательства в УФАС.