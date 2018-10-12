Ярославль, 12 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. В Угличе Музей городского быта, поврежденный в результате ДТП, откроют 20 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор городского музея Элина Колотилова.

Здание музея

23 сентября музей пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль «мерседес» врезался в террасу музея и повредил первый зал с экспозициями.

В результате аварии пострадала входная группа здания, а также коллекция стекла и фарфора XVIII—XIX веков. Глава Угличского района дал задание отремонтировать поврежденную стену здания за 10 дней, но рабочие не уложились в отведенные сроки.

«Ремонт заканчивается. И я думаю, что на следующие выходные мы будем принимать туристов. Его хотели сделать за 10 дней, но знаете — как начинается ремонт, все оказывается сложнее, чем предполагалось. Повреждения были огромные, работают все замечательно, так что у нас никаких претензий нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Музея городского быта Элина Колотилова.