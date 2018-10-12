Москва, 12 октября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев Россия и Китай увеличили товарооборот на 25,7%, до $77,15 млрд. При этом экспорт российских товаров в Китай вырос на 39%, а импорт китайских товаров в Россию только на 12,7%. Тем не менее, статистика является позитивной для обеих стран. Россия и Китай, как и планировали, постепенно наращивают товарооборот и укрепляют торговые отношения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Однако, чтобы оценить какие конкретно товары из России оказались востребованы, необходимо посмотреть разбивку по типам грузов, перевозимых через границу. К сожалению, Главное таможенное управление КНР её не дает. С большой долей вероятности речь идет о минеральном топливе, нефти и нефтепродуктах, доля которых в российском экспорте составляет 69,8%. В российском же импорте из Китая основное место занимаю машины и оборудование, в большей степени речь идет об энергетическом и техническом оборудовании.

«С приходом санкций, которые во многом закрыли для российских компаний доступ к западным технологиям и оборудованию, особенно в области энергетики, сотрудничество с азиатскими странами усилилось. Россия и Китай на фоне агрессии США улучшают экономическое взаимодействие, итогом которого является рост товарооборота и совместные инфраструктурные проекты, а также проекты в области энергетики», — отметила эксперт.

В ближайшее время торговая война между США и Китаем также будет способствовать более тесному экономическому взаимодействию России и КНР. Известно, что Штаты прекратили поставки нефти в Китай, а те отказались от покупки американского СПГ. Россия без труда может заместить на рынке Китая выбывшие объемы нефти, а отказ от СПГ будет способствовать развитию российских трубопроводных проектов.

«Есть и минусы в конфликте между Штатами и КНР. В связи с ростом пошлин на китайские товары в США, китайский производитель будет искать альтернативные рынки сбыта. Такой альтернативой может стать Россия и для нашей страны это минус, так как в стране есть собственные производители и их нужно поддерживать. Конкуренция со стороны китайских производителей будет лишь тормозить экономический рост в России, поэтому рост товарооборота — это хорошо до тех пор, пока доля российского экспорта в КНР превышает долю импортных товаров из КНР», — считает Кокорева.

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