Саратов, 12 октября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Часть чиновников полагают, что в силу своего статуса должны защищать любые решения государства, что и приводит к высказываниям о «жизни на 3500 рублей», но поскольку государство не приветствует и откровенную глупость, то последствием таких высказываний может становиться увольнение, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 12 октября, политолог Дмитрий Солонников, комментируя резонансные заявления министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой и ее последующее увольнение.

Zanas.saratov.gov.ru Наталья Соклова на встрече с ветеранами

Как сообщалось ранее, министр Соколова на одном из заседаний 11 октября заявила о возможности прожить на 3500 рублей, удовлетворяя «физиологические потребности». При этом сама чиновница попробовать жить на такой минимум отказалась — «из-за статуса».

12 октября в областной администрации сообщили об увольнении Соколовой. Губернатор Валерий Радаев заявил, что считает «недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

Почему чиновники время от времени позволяют себе подобные нелепые высказывания? Потому что таково понимание некоторыми из них собственной службы. Они считают, что должны защищать устои государства методом поддержки решений этого государства. Если прожиточный минимум вот такой — значит, надо доказывать, что это нормально. Выворачиваться, говорить глупости, но выступать «за».

А может быть, это просто страх быть уволенным в случае несогласия. Но ведь согласно другому принципу за произнесенную чушь тебя тоже могут уволить, даже если ты вроде бы защищал решения государства. Что и произошло.

После таких случаев чиновники, вероятно, будут больше думать, прежде чем говорить, что само по себе неплохо. С другой стороны, теперь в случае с проблемными темами они будут пытаться говорить и с одобрением, и без глупостей. А это трудно. В итоге они могут просто замолчать.

Данное конкретное увольнение стало следствием, с одной стороны, произнесенной глупости, с другой — поднявшейся информационной волны. Системности здесь нет, такие высказывания делаются регулярно, но если информационной волны не появляется, то на них нет и реакции. Но если такая волна поднялась, проще уволить человека и таким образом «решить проблему».

В действительности же проблема есть и состоит она в том, что у чиновников должна быть возможность честно высказываться по проблемным темам. Такие обсуждения должны быть каким-то образом упорядочены.