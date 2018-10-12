Ватикан, 12 октября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. 12 октября папа Римский Франциск принял отставку кардинала Дональда Уильяма Вюрла, архиепископа Вашингтона, пишет газета Le Figaro.

Josh Applegate Священнослужитель

Кардинал Вюрл подозревается в том, что он скрывал случаи сексуального насилия в церкви по отношению к несовершеннолетним в штате Пенсильвания, где он был епископом своего родного Питтсбурга с 1988 до июня 2006 года.

После июльской отставки кардинала Теодора МакКаррика, в августе прокуратура штата Пенсильвания опубликовала расследование, которое вскрыло десятилетия преступлений против детей в католической церкви. По меньшей мере тысяча детей пострадала от трехсот священников-педофилов в этом штате.