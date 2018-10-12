Астана, 12 октября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Глава АОО «Назарбаев университета» Шигео Катсу представил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву план работы инновационного кластера университета, сообщили 12 октября в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Катсу рассказал главе государства о запуске научно-лабораторного кластера университета, а также о развитии «Назарбаев интеллектуальных школ».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания к народу заявил, что низкое качество высших учебных заведений республики характеризует численность граждан, которые уезжают учиться за рубеж.