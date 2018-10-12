Санкции США бьют по Казахстану, Эстония учит Киев воевать: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Путин участвует в форуме регионов в Белоруссии;
- О влиянии антироссийских санкций на Казахстан;
- Спецподразделения Эстонии примут участие в учениях на Украине;
- Одна из старейших ГЭС России — под угрозой исчезновения;
- Три человека в реанимации после ЧП на Ростовской АЭС.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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