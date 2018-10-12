Челябинск, 12 октября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Челябинске двое отравившихся школьников были госпитализированы. Третий проходит амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Цитата из к\ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Лазарет

Напомним, ЧП случилось 10 октября в одной из школ Тракторозаводского района. Трое детей почувствовали себя плохо после посещения столовой.

Сейчас по факту произошедшего идёт доследственная проверка. К ней привлечены и специалисты Роспотребнадзора.