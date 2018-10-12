Москва, 12 октября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Информация СМИ Израиля вызывает большие сомнения — в первую очередь в том, что касается модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Ранее израильский портал DEBKAfile, специализирующийся в области военной разведки, сообщил со ссылкой на источники, что поставленными Дамаску Москвой зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 будут управлять не сирийские, а иранские операторы.

Отмечается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве сведения об иранских экипажах С-300 вызвали серьезную тревогу. По данным издания, переброска иранских специалистов на территорию Сирии уже началась.

По имеющейся информации были поставлены ЗРК С-300ПМ (не экспортная модификация) из состава российской армии, а не экспортные С-300ПМУ-2. Помимо всего прочего, их невозможно было произвести за столь короткий срок.

Кроме того, передача управления иранским специалистам явно не в интересах России — лично моё мнение, что контролировать эти системы будут сирийские военные под контролем российских офицеров (по крайней мере первые несколько месяцев).

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