Москва, 12 октября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановил действие лицензии красногорской Академии современного образования и московского Института экономики и социального развития, сообщает 12 октября пресс-служба ведомства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

Кроме того, за неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзор запретил прием студентов в Вятский государственный университет (Киров).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство лишило аккредитации по ряду предметов Сургутский государственный педагогический университет.

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