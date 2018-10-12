Барнаул, 12 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Урожай зерновых в Алтайском крае лишь немногим ниже рекордных 5,2 млн т, собранных по итогам уборочной кампании 2017 года, такой вывод можно сделать из официальной публикации регионального минсельхоза.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

По итогам обмолота 3 миллиона 172 тысяч гектаров, что составляет 98% от запланированного объема, валовой сбор зерна составил порядка 4,800 млн т.

«Более точные результаты уборочной будут сформированы после предоставления хозяйствами данных в Алтайкрайстат», — пояснили в министерстве.

По оценке чиновников, выйти на максимальные темпы работ аграриям позволили погодные условия, установившиеся в регионе после 17 сентября.

Между тем известно, что не только сложные погодные условия в посевную и уборочные кампании осложняют ситуацию в аграрном секторе. Пошёл уже второй год с того момента, как цены на пшеницу в Алтайском крае рухнули, но государство так и не смогло предложить эффективных мер помощи. Из-за махинаций с Объединённой зерновой компанией (ОЗК) зерновые интервенции под различными предлогами откладывали, а потом в правительстве и вовсе заявили, что не видят в них необходимости.

Добивают крестьян и взлетевшие цены на ГСМ: в настоящее время литр этого топлива вновь превысил отметку в 50 рублей.