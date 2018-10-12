Пермь, 12 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Пермском крае с нового учебного года (2019/2020) начнут внедрять новые методики выявления детей из «группы риска». Единая информационная система уже внедряется в тестовом режиме в ряде школ. Анализируя итоги, руководство одной из пилотных школ отметило, что в группу риска могут попасть дети, которых ранее учителя и не относили к категории неблагополучных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

Например, на поведение одного из школьников влияли частные переезды семьи с места на место.

«Можно выявить и причинно-следственную связь между проблемным поведением ребёнка и факторами, вызывающими семейное неблагополучие», — сказала заместитель директора школы № 32 по воспитательной работе Юлия Верзакова.

По словам заместителя министра председателя правительства Прикамья Татьяны Абдуллиной, работа идет по всем направлениям и преследует раннее выявление рисков социального положения и создание единой системы профилактики.

И.о. первого заместителя министра информационного развития Пермского края Александр Маслов сказал, что в настоящее время идет разработка системы и апробация методики выявления «в ручном режиме»:

«Экспертами межведомственной группы создана методика, позволяющая по совокупности целого ряда показателей выявлять подростков, входящих в группу риска. На первом этапе мы планируем отработать методику с помощью информационной системы. В следующем учебном году планируем внедрять эту систему в образовательных учреждениях».

В свою очередь министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, подчеркнула важность формирования трёхуровневой модели оказания психологической помощи подросткам и их семьям:

«Большую роль здесь мы отводим именно школам — это первый уровень. Второй уровень — межмуниципальные психологические центры, третий — краевая психологическая служба. Уже определено место расположения шести межмуниципальных филиалов краевого психологического центра (это звенья второго уровня). До конца года укомплектуем эти филиалы высококвалифицированными кадрами. Все нюансы их работы обговорены с главами местного самоуправления. С 1 января 2019 года филиалы заработают в полную силу».

Губернатор пермского края Максим Решетников обратил особое внимание на актуальность межведомственного взаимодействия, а в школах образовательная и воспитательная функции должны дополнять друг друга.

Читайте также: Скандальная профилактика: пермяки против досмотра холодильников педагогами

Стоит отметить, что ранее большой резонанс вызвал документ, утвержденный комиссией по делам несовершеннолетних, согласно требованиям которого педагоги и воспитатели должны ходить по домам своих учеников и воспитанников и заполнять акты жилищно-бытовых условий. И учителей и родителей возмутило это постановление. Педагоги не хотели брать на себя функцию надсмотрщиков и лазить по чужим холодильникам, чтобы оценивать ассортимент продуктов, которыми питаются их ученики, а родители посчитали такие визиты вторжением в личную жизнь.

В сентябре губернатор заявил, что скандальное постановление пересмотрят. 11 октября в рамках пресс-конференции в Instagram Решетников вновь вернулся к комментарию этой темы:

«Никаких новостей по поводу обследования мы больше не услышим, такой темы больше нет. Но для нас остается актуальной тема выявления неблагополучных подростков — это очень важная задача. За этот год у нас произошли два страшных случая. В обоих случая семьи не входили в группу риска. Мы продолжаем обсуждать новый механизм, который должен позволить выявлять такие случаи».

Напомним, в феврале 2018 года двое подростков совершили вооруженное нападение на школу, ранения получили девять учеников четвертого класса и их педагог. Один из подростков-налетчиков не имел статус трудного и не состоял на учете. Летом 2018 года в Краснокамске от голода умерла 14-летняя девочка. Только во время расследования уголовного дела выяснились шокирующие подробности жизни семьи, которая считалась благополучной.

Читайте также: Видимость благополучия: как мать заморила голодом 14-летнюю дочь

А также: Резня в школе Перми: версии, директивы, выводы