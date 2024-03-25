Санкт-Петербург, 12 октября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. На Васильевском острове Санкт-Петербурга продолжается снос здания XVIII века, которое связано с творческой судьбой выдающегося художника-авангардиста Павла Филонова.

СПбО ВООПИиК Снос дома на ул. Репина, 31

«Вчера вечером активисты зафиксировали продолжение сноса флигеля «Дома Долгоруковых» на ул. Репина, 31. На данный момент работы продолжаются», — сообщили 12 октября петербургские градозащитники.

Таким образом, призывы кинорежиссера Александра Сокурова и других известных горожан, входящих в градозащитную группу Сокурова, остались без внимания Смольного. Как сообщало ИА REGNUM, в открытом письме на имя врио губернатора Александра Беглова они попросили вмешаться в судьбу здания, остановить его снос, обсудить его будущее использование с экспертами и обществом.

По мнению градозащитников, «утрата этого объекта ляжет тёмным пятном на репутацию администрации Санкт-Петербурга, а город потеряет подлинный фрагмент ранней застройки Петербурга».

Ранее петербургским градозащитникам удалось временно затормозить работы по демонтажу флигеля, начавшиеся 25 августа 2018 года. Однако 9 октября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга подтвердил законность выданного разрешения на демонтаж.

«Снос флигеля возобновили стремительно — в тот день, когда вице-губернатор (Игорь) Албин назначил новое совещание с градозащитниками по этому адресу, — возмущены в Санкт-Петербургском отделении ВООПИиК. — В первую очередь экскаватором доломали остатки лестницы и сводов XVIII века, на сохранении которых настаивали активисты».

СПбО ВООПИиК Демонтаж здания на ул. Репина, 31

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Напомним, в доме на улице Репина, 31 (второй адрес — 1-я линия В.О., 30) в начале XX века располагалась мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского, с посещения которой начался творческий путь художника-авангардиста Павла Филонова. Сейчас здание находится в пользовании Санкт-Петербургского филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П. П. Ширшова», которое имеет разрешения на демонтаж с воссозданием здания в прежних объемах. Петербургский комитет по охране памятников поддерживает снос, считая, что флигель не имеет архитектурной или мемориальной ценности.