Калининград, 12 октября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Изучить несколько типов воздействий на стволовые клетки мозга и выявить эффективный путь их дифференциации планируют ученые Лаборатории новых магнитных материалов Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта, сообщает 12 октября пресс-служба вуза.

Vojtech.dostal Стволовые клетки человека

Руководитель проекта заведующая лабораторией Валерия Родионова пояснила, что исследовательская работа будет проводиться на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований.

«Мы будем брать стволовые клетки мозга, влиять на них механическими, магнитными, электрическими воздействиями с помощью магнитоэлектрического трехкомпонентного эластомера и выявлять эффективный путь дифференциации», — сказала руководитель проекта.

Добавим, при воздействии извне стволовые клетки способны к дифференциации в различные типы клеток и тканей. В любом организме это воздействие возникает естественным путем, но оно может быть создано искусственно в лабораторных условиях. Предполагается, что исследование позволит ученым определить пути восстановления или замещения поврежденной ткани.

Читайте также: Геометрия диктует правила: как обычные клетки превращаются в стволовые