Москва, 12 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Смена глав регионов России продолжается с той же логикой, что и раньше, это достаточно плановая ротация. Вполне очевидно, что все губернаторы, которые больше 5−7 лет находятся на своем посту, в настоящее время подвергаются замене. Происходит ротация уже не первый год, поэтому всё достаточно предсказуемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM политтехнолог, генеральный директор аналитического центра PolitGeneration Ярослав Игнатовский.

Антон Привальский ИА Красная Весна Кто следующий?

По его словам, слухи об отставке губернатора Курской области Александра Михайлова слухи ходили несколько лет. Отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова также предсказывали, за последний год активизировались разговоры, что у него низкий рейтинг. Такая же ситуация с рейтингом сложилась и у главы Забайкалья Натальи Ждановой.

«Какие перспективы будут у новых руководителей, сказать сложно. На сегодняшний момент они только приступили к работе, что-то конкретное об их деятельности можно будет сказать через месяц. Надо, прежде всего, будет посмотреть на процесс формирования команды новых руководителей регионов, на новые назначения. Особенно интересным формирование команд губернаторов будет в связи с проигрышем на выборах в ряде регионов кандидатов от партии «Единая Россия» и повышением пенсионного возраста. Конечно, эти события отразятся на позициях в рейтинге», — пояснил политолог.

Кандидатуры тех губернаторов, которые захотят добровольно покинуть свои посты, сложно предположить. Гадать на кофейной гуще не стоит. В зоне риска — все главы регионов, которые работают давно, обладают низким рейтингом и не имеют весомых аргументов относительно системы управления. Это три фактора, которые обуславливают попадание в зону риска. Кто будет следующим «добровольцем», предсказать сложно.

«Обновление губернаторского корпуса — нормальный рабочий процесс, который происходит несколько лет. За это время обновлено практически 80% губернаторского корпуса. Это процесс надо продолжать, потому что завтра лучшие из этих политиков могут войти в команду правительства РФ, а, может быть, даже стать преемником президента России, это было бы логично. Если говорить о демократии, то выборы губернаторов нужны. Отмена выборов противоречить конституционному праву граждан РФ. Проигрыш «Единой России» на выборах в ряде регионов только укрепляет демократическую систему страны», — высказал свое мнение Игнатовский.

Как сообщало ИА REGNUM, за один день (11 октября) три губернатора подали в отставку. Свои посты покинули президент Башкирии Рустэм Хамитов, глава Забайкальского края Наталья Жданова и губернатор Курской области Александр Михайлов.

Врио губернатора Курской области назначен Роман Старовойт, до этого занимавший должность заместителя министра транспорта, а ранее бывший руководителем Росавтодора. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров, который является главой городского округа Красногорск в Подмосковье. Врио губернатора Забайкалья пока не назначен.

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