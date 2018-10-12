Могилёв, Белоруссия, 12 октября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в белорусский Могилёв для участия в форуме регионов России и Белоруссии. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В Могилёве глава российского государства и президент республики Белоруссия Александр Лукашенко примут участие в Пятом форуме регионов России и Белоруссии», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле отметили, что пленарное заседание форума будет посвящено ключевым направлениям развития регионального сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом форума была запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой главы государств обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.

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