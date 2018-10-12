Калининград, 12 октября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Калининградскую область глава МЧС Евгений Зиничев 11 октября проверил готовность территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к осенне-зимнему периоду. Вместе с губернатором Антоном Алихановым, начальником Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорем Паниным и заместителем полномочного представителя президента России в СЗФО Романом Балашовым посетили Калининградский морской рыбный порт, где наблюдали за учениями МЧС. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Mchs.gov.ru Отработка ЧП в порту Калининграда

В акватории Калининградского морского канала главе МЧС была продемонстрирована межведомственная тренировка по отработке вопросов ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со столкновением судов с последующим возникновением пожара.

Во время учений отрабатывались сразу несколько учебных целей: применение авиационных спасательных технологий, эвакуация пассажиров с теплохода, тушение пожара на аварийном судне, ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов.

Всего в учениях было задействовано более двухсот человек, 48 единиц техники, в том числе 21 единица техники МЧС России.

Сегодня, 12 октября, Евгений Зиничев примет участие в совещании Морской коллегии при правительстве РФ, которое состоится в Калининграде.